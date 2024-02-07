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16:19 07.02.2024

Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна

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Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання втраченого в бою військового майна.

Як зазначається в картці законопроєкту №10039, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 6 лютого.

Цей документ дозволяє командирам військових частин списувати майно (крім зброї) вартістю до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) шляхом спрощеної процедури. Необхідність цього продиктована частими втратами та пошкодженнями майна під час обстрілів.

Згідно з законопроєктом, списання військового майна здійснюватиметься наказом командира військової частини за поданням комісії. Командири ж ухвалюватимуть рішення про затвердження або відмову в затвердженні єдиного акта у 20-денний термін.

Цей законопроєкт дає змогу розширити номенклатуру списання втраченого військового майна командирам військових частин, а також виключить необхідність додаткового узгодження процедури з правоохоронними органами.

Теги: #закон #військове_майно

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