Окупанти втратили на таврійському напрямку 370 осіб і 39 одиниць техніки - Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом минулої доби росіяни завдали 11 авіаударів, вчинили 54 бойові зіткнення і 878 артобстрілів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Загальні втрати росіян за минулу добу становлять 370 осіб та 39 одиниць військової техніки (не враховуючи БПЛА) – це, зокрема, чотири танки, 11 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, одна РСЗВ, 17 автомобілів та одна одиниця спецтехніки", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що серед пошкодженого і знищеного озброєння противника - БМ-21 "Град", гаубиця "Мста-Б", 120-мм міномети, ББМ "Тигр" тощо.

Також воїни "Таврії" вразили та знищили два склади боєприпасів росіян.

Засобами РЕБ нейтралізовано (посаджено) 159 БПЛА різних типів.