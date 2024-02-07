У Голосіївському районі Києва пошкоджено багатоповерховий будинок унаслідок ракетної атаки РФ
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграм-каналі.
Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко, написав, що в Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ слідує на місце.
"А в Дніпровському районі столиці поки що двоє постраждалих. Обом медпрацівники надали допомогу на місці", - написав у телеграм-каналі Кличко.