В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

У складі Збройних сил України можуть бути створені Сили безпілотних систем.

Як ідеться в оприлюдненому у вівторок указі президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України наказано "опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".