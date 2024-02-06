Події

19:25 06.02.2024

В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

1 хв читати
В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

У складі Збройних сил України можуть бути створені Сили безпілотних систем.

Як ідеться в оприлюдненому у вівторок указі президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України наказано "опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

 

Теги: #указ #зеленський #сили_безпілотних_систем

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 06.02.2024
Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

19:51 06.02.2024
Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

19:49 06.02.2024
Україна рухається до членства в ОЕСР - Зеленський

Україна рухається до членства в ОЕСР - Зеленський

19:48 06.02.2024
Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

18:51 06.02.2024
Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

22:41 05.02.2024
Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

19:02 05.02.2024
Зеленський відвідав поранених солдатів у шпиталі в Кропивницькому та вручив нагороди

Зеленський відвідав поранених солдатів у шпиталі в Кропивницькому та вручив нагороди

17:45 05.02.2024
Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

11:01 05.02.2024
Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

00:13 05.02.2024
Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників

Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

Досудовим розслідуванням у справі Bihus.infо займуться слідчі ДБР - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Визначено лауреатів Шевченківської премії

Rheinmetall у найближчі два роки поставить Україні десятки тисяч снарядів, танки Leopard і системи ППО Skynex

Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

Немчінов наголошує на важливості позбавлення Кабміну невластивих повноважень і формування сильного Центру уряду

Кабмін розподілив 4,5 млрд грн субвенції на 136 проєктів регіонального відновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА