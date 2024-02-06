Ліквідація катера "Івановєц" може змусити РФ переглянути маневреність флоту в районі західного Криму - британська розвідка

Ліквідація російського ракетного катера "Івановєц", який володів здатністю координувати дані про цілевказівку з інших військових об'єктів, може знизити командні функції Чорноморського флоту РФ і змусити переглянути свою маневреність у районі західного Криму, вважають у британській розвідці.

"1 лютого 2024 року Головне управління розвідки України заявило, що потопило російський ракетний корвет "Івановєц" класу TARANTUL-III. На відеозаписах, отриманих із відкритих джерел із різних ракурсів, видно, як кілька надводних кораблів без екіпажів, використовуючи тактику рою, успішно завдають ударів по кораблю, внаслідок чого стається сильний вибух, що майже напевно призвів до затоплення корабля", - ідеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок.

Як зазначають у розвідці, "Івановєц" патрулював західне узбережжя Криму, підтримуючи військові зусилля окупації України Росією. "Його складна система зв'язку "Лампочка" дає йому змогу передавати і приймати дані про цілевказівку з інших кораблів, вертольотів і патрульних літаків дальньої дії", - зазначено в повідомленні. "Цей успіх України демонструє постійну вразливість російських військових кораблів, що діють у Чорному морі. Він, найімовірніше, вплине на командні та контрольні елементи Чорноморського флоту, можливо, змусивши їх переглянути свою маневреність у районі західного Криму", - припускають фахівці розвідки.