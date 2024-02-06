Україна просить Канаду надати понад 83 тис. ракет, призначених для утилізації - Буданов

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав уряд Канади передати ЗСУ понад 83 тис. ракет CRV7, знятих з озброєння і призначених для утилізації. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Global News.

"Ми сподіваємося, що це буде безпрограшна ситуація", - цитує слова Буданова видання.

За словами глави ГУР, CRV7 використовуватимуть як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

За його словами, Україна обговорює це питання з Канадою, але все ще очікує рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що вони вивчають запит, але попередили, що CRV7 мають десятирічну давність і можуть стати нестабільними, що зробить їх небезпечними в обігу і транспортуванні.