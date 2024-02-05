Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

Російські окупаційні війська обстріляли м. Ворожбу в Сумській області з РСЗВ "Град" - загинув місцевий житель, жінка дістала поранення, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір - травмовано. Також травми отримала ще одна людина", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

Зазначають, що на місці працюють відповідні служби, постраждалим надають усю необхідну допомогу.