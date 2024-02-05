Події

17:45 05.02.2024

Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

1 хв читати
Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок м. Кропивницький, де провів нараду щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури Кіровоградської області та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Кропивницький. Провів нараду щодо стану справ у регіоні. Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств", - написав президент у своєму телеграмі.

Під час наради Зеленський обговорив із представниками регіональної влади питання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Майже 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб залишилися жити на Кіровоградщині. Важливими є збереження та створення робочих місць", - повідомив він.

Глава держави під час візиту також обговорив питання захисту об'єктів критичної інфраструктури області та посилення ППО. Зокрема президент наголосив на важливості нарощування систем РЕБ.

 

Теги: #нарада #кропивницький #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 05.02.2024
Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

00:13 05.02.2024
Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників

Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників

18:53 04.02.2024
Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо водозабезпечення та захисту енергооб'єктів міст і сіл Дніпропетровської області

Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо водозабезпечення та захисту енергооб'єктів міст і сіл Дніпропетровської області

18:49 04.02.2024
Зеленський обговорив із ПК "Схід" застосування західної ППО і майбутні поставки

Зеленський обговорив із ПК "Схід" застосування західної ППО і майбутні поставки

15:31 04.02.2024
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області

14:36 04.02.2024
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в районі Роботиного

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в районі Роботиного

11:31 04.02.2024
Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку

Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку

16:04 03.02.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

15:18 03.02.2024
Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

21:20 02.02.2024
В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

Нідерланди готують до постачання Україні ще шість винищувачів F-16 - міністр оборони

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду України викрито на виправданні російської агресії - СБУ

ОСТАННЄ

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Під час перекладу пісень під час Нацвідбору на "Євробачення-2024" використовувалася українська жестова мова - перекладачка

Двох харків'ян, які передавали окупантам дані про дислокацію ЗСУ, засуджено до 15 років ув'язнення - прокуратура

В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

Нідерланди готують до постачання Україні ще шість винищувачів F-16 - міністр оборони

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду України викрито на виправданні російської агресії - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА