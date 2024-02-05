Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок м. Кропивницький, де провів нараду щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури Кіровоградської області та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Кропивницький. Провів нараду щодо стану справ у регіоні. Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств", - написав президент у своєму телеграмі.

Під час наради Зеленський обговорив із представниками регіональної влади питання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Майже 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб залишилися жити на Кіровоградщині. Важливими є збереження та створення робочих місць", - повідомив він.

Глава держави під час візиту також обговорив питання захисту об'єктів критичної інфраструктури області та посилення ППО. Зокрема президент наголосив на важливості нарощування систем РЕБ.