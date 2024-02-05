Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів із реконструкції розв'язки на Шулявці понад 1 млрд грн

Правоохоронці направили до Господарського суду Києва позов, у якому пропонується визнати нечинним рішення тендерного комітету та стягнути понад 1,1 млрд грн з "переможця" торгів із закупівлі робіт з реконструкції розв'язки на Шулявці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері. Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги з закупівлі робіт із реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Переможцем цих торгів було визнано приватне товариство, з яким дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. У прокуратурі зазначають, що пізніше термін виконання робіт було продовжено шляхом укладення додаткових угод, а їхня ціна зросла майже вдвічі. Станом на початок 2024 року це приватне товариство отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

Правоохоронці встановили, що компанія-переможець і ще одне приватне товариство змовилися, внаслідок чого спотворили результати торгів.

"У зв'язку з цим Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з відповідним позовом і просить визнати недійсним: рішення тендерного комітету; договори генерального підряду", - зазначається в повідомленні.

Також прокуратура просить стягнути з "переможця" торгів отримані з місцевого бюджету кошти сумою понад 1,11 млрд грн.