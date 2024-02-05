У Вінниці горіла багатоповерхівка, загинула людина, 55 мешканців евакуювали - ДСНС

Одна людина загинула внаслідок пожежі в багатоповерховому житловому будинку у Вінниці ввечері 4 лютого, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Лікарі намагалися людину реанімувати, проте врятувати життя 68-річному чоловікові не вдалося. Крім того, рятувальники оперативно евакуювали 55 мешканців під'їзду", - йдеться в повідомленні.

Займання сталося в одній із квартир третього поверху. Загиблого знайшли в коридорі на підлозі без ознак життя. Пожежа, ймовірно, сталася через порушення правил пожежної безпеки, зазначають у відомстві.