Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

У ніч проти понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по м. Покровськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджено чотири інфраструктурні об'єкти, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі.

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів поранень дістали двоє людей в Авдіївці, одна людина загинула і дві поранені в Торецьку, там же пошкоджено будинок та інфраструктурний об'єкт.

Протягом доби окупанти обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Максимільянівку в Мар'їнській громаді, Роздолівку, Федорівку, Васюківку в Соледарській громаді, Переїзне, Верхньокам'янське в Званівській громаді, а також Часів Яр, Сіверськ та околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу ворог п'ять разів обстріляв населені пункти регіону.

Із лінії фронту евакуйовано 49 осіб, зокрема 15 дітей.