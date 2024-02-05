Пенсійний фонд проведе виїзні прийоми на деокупованих територіях Донецької області

Пенсійний фонд України направить виїзні бригади на деокуповані території Донецької області, де його представники проведуть прийоми громадян, повідомляє пресслужба міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Протягом лютого отримати консультації фахівців ПФУ зможуть мешканці Святогірська, а також сіл Лиманської та Великоновосілківської територіальних громад", - ідеться в повідомленні.

Так, у Святогірську виїзні прийоми відбудуться 14 та 28 лютого за адресою вул. Івана Мазепи, 54. Телефони для консультацій: (050) 817-04-68, (066) 609-04-65.

У населених пунктах Лиманської територіальної громади:

Шандриголове, Середнє, Зелена Долина, Новоселівка - 6 лютого; Дробишеве, Дерилове - 8 лютого;

Ярова, Олександрівка, Соснове - 13 і 26 лютого;

Крива Лука, Озерне, Діброва - 19 лютого;

Рубці, Лозова, Вовчий Яр - 23 лютого.

У пресслужбі оприлюднили також телефони для консультацій: (091) 910-13-50 і (095) 348-10-05.

Зазначається, що виїзний прийом у селі Костянтинопіль Великоновосілківської селищної тергромади Волноваського району відбудеться 21 лютого за адресою: вул. Мічуріна, 24.

"Дати та місця проведення виїзних прийомів можуть змінюватися з урахуванням погодної та безпекової ситуації. Слідкуйте за оголошеннями місцевої влади", - додали у пресслужбі.