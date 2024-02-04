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11:12 04.02.2024

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

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За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

Унаслідок 12 ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області за минулу добу поранений один місцевий житель, є руйнування житлових будинків, підприємств і адмінбудівель, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена в Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки в Острому та адмінбудівлю в Кураховому. У Покровську пошкоджено підприємство", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА повідомив також про обстріли в Бахмутському районі.

"У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки та промислову будівлю. У Торецькій громаді обстріляно Північне, у Соледарській - Роздолівка, Никифорівка та околиці Васюківки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці", - поінформував Філашкін. 

Теги: #обстріли #донецька_область

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