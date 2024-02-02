Єрмак провів зустріч із главою МЗС Мальти Ієном Боргом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в Україні з візитом. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що Єрмак подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського. Він високо оцінив третю зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року.

На думку глави Офісу президента, зустріч, у якій узяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій, була не лише результативною, а й сприяла подальшому зростанню кількості країн, які висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.

Окремо Єрмак подякував Єні Боргу та всій Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, а також висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії.