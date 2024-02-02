Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом, під час якої наголосив на важливості звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину депортованих до РФ українських дітей, повідомляють на сайті глави Української держави.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", - зазначив Зеленський під час зустрічі з Боргом, який прибув в Україну з візитом.

Зі свого боку чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною і запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Зеленський особливо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української Формули миру в жовтні минулого року. Він передав запрошення прем'єру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.