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11:45 02.02.2024

Британська розвідка відзначає роль корупційної складової в армії РФ, що зростає

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 Британська розвідка відзначає зростання ролі корупційної складової в армії РФ: хабарі в російській армії дають або вимагають буквально за все, а після початку повномасштабного вторгнення в Україну перелік "корупційних послуг" розширився можливістю одержати бойові нагороди або ухилитися від відправки на бойове завдання.

У звіті, оприлюдненому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, британська розвідка посилається на дані дослідження, проведеного незалежною російською газетою "Верстка" з вивчення "понад тисячі випадків хабарництва в армії".

Як наголошується в повідомленні, "під час дослідження було виявлено корупційні схеми і систему хабарів, яку використовують російські військовослужбовці та їхні командири. Хабарі давали або вимагали за різні "послуги", як-от: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пияцтво".

"Після лютого 2022 року набір "послуг" було розширено, і він став включати довідки про травми, нагороди за участь у "спеціальній військовій операції" та ухилення від відправки на бойове завдання. Ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів", - зазначають у розвідці та наводять розцінки на ці "послуги": від 40 тис. рублів за ухилення від відправки на передову до 1 млн рублів за довідку про травму.

 

Теги: #британська_розвідка

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