Події

02:32 02.02.2024

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини

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Російські окупаційні війська в четвер здійснили 23 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема п'яти громад, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 107 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

Так, по Білопільській громаді ворог бив із мінометів (7 вибухів) та артилерії (1 вибух).

По Хотинській здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано обстріл 2 БпЛА (FPV-дрони) та обстріли з мінометів (13 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

У Великописаревській відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух) та обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

А в Юнаківській здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (6 вибухів), артобстріли (20 вибухів) та гранатометний обстріл (ЗПГ) (7 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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