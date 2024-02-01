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11:56 01.02.2024

Науседа оптимістичний, що рішення про EUR50 млрд для України схвалять 27 країн ЄС

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Науседа оптимістичний, що рішення про EUR50 млрд для України схвалять 27 країн ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на засіданні Європейської Ради буде докладено всіх зусиль, щоб досягнути рішення 27 країн про надання Україні EUR50 млрд фінансової допомоги.

"Так, я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню дискусію, особливо про пакет підтримки України в EUR50 млрд. І я оптимістичний, що ми зможемо досягти угоди на основі 27 країн. І це дуже важливо зробити", - сказав він у четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської Ради.

Науседа нагадав, що близько 100 років тому в Росії був популярний революційний гімн: "Це є наш останній і рішучий бій", зазначивши, що тоді ворогом для Росії був міжнародний капіталізм.

"На сьогодні це демократична система загалом, права людини, верховенство закону. І вони націлені не на Україну. Дійсно, Україна – це лише перша лінія оборони. Тому дуже важливо зберегти цю першу лінію захисту сильною. І ми маємо підтримувати їх не лише у військовому плані", - сказав президент.

Він висловив сподівання, що рішення щодо European peace facility сьогодні буде ухвалено, незважаючи на "певні розбіжності". Однак головним питанням, як зазначив Науседа, є рішення щодо EUR50 млрд.

"Наскільки мені відомо, оскільки президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому відвідав Вільнюс, він сказав, що цього року їм потрібно EUR34 млрд макрофінансової допомоги. Звісно, Європа не в змозі сама забезпечити цю необхідну суму. Нам потрібна тісна координація з країнами-однодумцями. І я маю на увазі, звісно, США", - додав він.

За словами литовського лідера, він вважає, що рішення в США буде тісно скоординоване з рішенням, яке ухвалюватимуть сьогодні в Брюсселі.

Теги: #науседа

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