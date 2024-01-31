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16:41 31.01.2024

Суд анулював винагороду Маска на рекордні $55,8 млрд від Tesla

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Суд анулював винагороду Маска на рекордні $55,8 млрд від Tesla

Канцелярський суд Делавера визнав недійсним рішення ради директорів Tesla від 2018 року про надання її головному виконавчому директору Ілону Маску рекордного для голів публічних компаній компенсаційного пакета на суму до $55,8 млрд, пише Financial Times.

Як зазначив суд, рада директорів автовиробника не повинна була затверджувати пакет, який є несправедливим щодо акціонерів.

Анулювання винагороди домагалася низка акціонерів Tesla, які називали її надмірною і пролобійованою Маском.

За словами судді Каталін Маккормік (Kathaleen McCormick), яка розглядала справу, Маск контролював раду директорів за рахунок свого авторитету, хоча його частка в компанії становила лише 22%. При цьому рада не змогла обґрунтувати справедливість оцінки винагороди у вигляді переданих CEO пайових інструментів, заявила Маккормік.

Розмір компенсаційного пакета у 250 разів перевищував медіанний розмір винагороди CEO зіставних компаній і в 33 рази - наступний за величиною (попередній компенсаційний пакет Маска), йдеться в рішенні суду.

Унаслідок цього рішення Маск може позбутися опціонів на 303 млн акцій Tesla, що відповідає частці в розмірі близько 10%. Таким чином, його частка залишиться на рівні 13%.

"Ніколи не реєструйте компанії в штаті Делавер, - написав він у соціальній мережі X (раніше - Twitter) після ухвалення судового рішення. - Якщо ви віддаєте перевагу тому, щоб питання вирішували акціонери, раджу реєструватися в Неваді або Техасі".

Раніше в січні глава Tesla заявив, що не хоче розвивати в компанії напрям штучного інтелекту і робототехніки без голосувальної частки на рівні 25%.

Теги: #tesla #маск

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