РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

РФ відмовилася від практики набору ув'язнених за короткостроковими контрактами, і тепер ув'язненим пропонуються стандартні довгострокові контракти, зазначають у британській розвідці.

"Згідно з розслідуванням Російської служби ВВС, російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами з вересня 2023 року. Тепер ув'язненим пропонуються стандартні (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року", - ідеться у звіті, опублікованому в середу в соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначається, короткострокові контракти з ув'язненими спричинили в Росії певні суперечки в суспільстві, зокрема щодо рецидивів злочинів і коротких термінів служби ув'язнених порівняно з безстроково мобілізованими резервістами.

"Цілком імовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на безпосередній тиск військового призову на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів", - роблять висновок у британській розвідці.