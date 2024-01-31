Події

12:58 31.01.2024

РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

1 хв читати
РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

РФ відмовилася від практики набору ув'язнених за короткостроковими контрактами, і тепер ув'язненим пропонуються стандартні довгострокові контракти, зазначають у британській розвідці.

"Згідно з розслідуванням Російської служби ВВС, російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами з вересня 2023 року. Тепер ув'язненим пропонуються стандартні (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року", - ідеться у звіті, опублікованому в середу в соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначається, короткострокові контракти з ув'язненими спричинили в Росії певні суперечки в суспільстві, зокрема щодо рецидивів злочинів і коротких термінів служби ув'язнених порівняно з безстроково мобілізованими резервістами.

"Цілком імовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на безпосередній тиск військового призову на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів", - роблять висновок у британській розвідці.

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 29.01.2024
РФ втратила з початку жовтня в Україні до 365 танків і 700 ББМ, але виробляє 100 танків на місяць - британська розвідка

РФ втратила з початку жовтня в Україні до 365 танків і 700 ББМ, але виробляє 100 танків на місяць - британська розвідка

11:20 28.01.2024
Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

13:54 27.01.2024
Авдіївка залишається основним пріоритетом для російських сил - британська розвідка

Авдіївка залишається основним пріоритетом для російських сил - британська розвідка

14:21 21.01.2024
Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

12:34 19.01.2024
Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

12:56 16.01.2024
Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

13:30 14.01.2024
Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

15:07 09.01.2024
Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

13:09 07.01.2024
"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

13:25 06.01.2024
Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Організації 50-го обміну полоненими сприяли ОАЕ - Координаційний штаб

Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

Керівник ГСУ Нацполіції: На деокупованих територіях зафіксовано 57 катівень, облаштованих ворогом, іще 35 розташовані на не підконтрольній Україні території

ОСТАННЄ

Єрмак: Серед повернутих із полону - воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, рядові, сержанти й офіцери

Організації 50-го обміну полоненими сприяли ОАЕ - Координаційний штаб

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у 2,5 млн злотих від польської Dom Development реконструював житло під Києвом

Понад 1 млн артснарядів буде поставлено в Україну до кінця 2024 р. - міністр оборони Естонії

Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

Міністри оборони країн ЄС прозвітують про ситуацію з постачанням Україні боєприпасів - Боррель

Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА