Ворог продовжує застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, учора зафіксовано п'ять скидів на таврійському напрямку - Штупун

На таврійському напрямку ворог минулої доби п'ять разів застосував боєприпаси з отруйними речовинами, імовірно, гранати К-51 із хлорпікрином, повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Також ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто хімічного походження. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином. Але кожен такий випадок вивчається окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається в міжнародні інституції", - сказав Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.