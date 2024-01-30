Події

18:25 30.01.2024

Ворог продовжує застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, учора зафіксовано п'ять скидів на таврійському напрямку - Штупун

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На таврійському напрямку ворог минулої доби п'ять разів застосував боєприпаси з отруйними речовинами, імовірно, гранати К-51 із хлорпікрином, повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Також ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто хімічного походження. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином. Але кожен такий випадок вивчається окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається в міжнародні інституції", - сказав Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Теги: #війна #боєприпаси #отрута

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