Події

17:04 30.01.2024

Ворог не має ресурсу для повторного наступу на Харків - Фітьо

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Ворог не має ресурсу для повторного наступу на Харків - Фітьо

Для того щоб ще раз піти на Харків, окупанти мають зібрати дуже великі сили, яких у них немає, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Можу заспокоїти харків'ян. Для того щоб піти ще раз на Харків, необхідно провести низку заходів, які зараз, у цей час війни онлайн, провести непомітно для нас, нашої розвідки практично неможливо. Тому, щоб піти на Харків, їм потрібно зібрати дуже великі сили, яких у них немає", - сказав він в ефірі телемарафону.

Фітьо наголосив, що чисельність російської армії, яка перебуває на північному кордоні, на куп'янському напрямку, українські сили контролюють, переміщення ворога контролюють.

"Відповідно, поки що загрози для Харкова з півночі саме - немає", - додав речник, зазначивши, що ситуація під контролем і приводу для хвилювання немає.

Теги: #війна #зсу

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