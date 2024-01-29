Заставу брату Мазепи в апеляції знижено в 9 разів

Київський апеляційний суд у понеділок частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів юридичної компанії "Міллер" і зменшив розмір застави Юрію Мазепі, брату засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, в дев’ять разів - із 44,9 млн грн до 5 млн грн.

"Прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на 500 млн грн, які сторона обвинувачення необґрунтовано просила в Печерський суд із самого початку", - ідеться в повідомленні юркомпанії у фейсбуці.

Miller Law Firm нагадала, що в суді першої інстанції 20 січня їй вдалося знизити розмір застави з 500 млн грн до 44,9 млн грн.

Як повідомлялося, минулого вівторка апеляційний суд знизив заставу Ігорю Мазепі з 349 млн грн до 21 млн грн, і після їх внесення того самого дня голова Concorde Capital вийшов із СІЗО.

Братів обвинувачують у нелегальному заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС, однак вони категорично відкидають свою провину.