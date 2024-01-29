РФ втратила з початку жовтня в Україні до 365 танків і 700 ББМ, але виробляє 100 танків на місяць - британська розвідка

Сухопутні війська РФ втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин за період із 25 лютого 2002 року до 24 січня 2024 року, повідомляють у британській розвідці.

"Сухопутні війська Росії, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки у 2023 році, ніж у 2022 році. Досить імовірно, що скорочення темпів виснаження бронетехніки відбулося через позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", - ідеться у звіті, розміщеному в понеділок у соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

При цьому наголошується, що від початку жовтня 2023 року, коли Сухопутні війська РФ перейшли в наступ на сході України, втрати російської бронетехніки збільшилися, і окупанти втратили до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, при цьому просунулися на фронті зовсім незначно.

"Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць і, отже, збереже спроможність поповнювати бойові втрати та продовжувати цей рівень наступальної активності в осяжному майбутньому", - вважають у британській розвідці.