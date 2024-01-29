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11:39 29.01.2024

78% населення прифронтових областей вважають, що відновлювати заклади культури потрібно лише після закінчення війни - соцдослідження

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Переважна більшість (78%) населення деокупованих і прифронтових областей України вважають, що відновлювати зруйновані заклади культури потрібно лише після закінчення війни, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Більше половини опитаних у всіх областях (за винятком Херсонської) зазначили, що в їхньому населеному пункті повністю або скоріше достатньо закладів культури (бібліотек, клубів, музеїв, мистецьких студій). Водночас щонайменше третина в цих регіонах зазначили, що таких закладів недостатньо. Частіше про недостатність говорили в Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях. На Херсонщині лише чверть заявили, що культурних закладів достатньо, понад 70% зазначили, що їх недостатньо", - ідеться в результатах дослідження.

Зокрема, 56% респондентів із Чернігівської області заявили, що в них достатньо закладів культури, у Сумській області про достатність заявили 57%, у Харківській - 57%, у Дніпропетровській - 53%, у Запорізькій - 49%, в Одеській - 58%, у Миколаївській - 53% і в Херсонській - 25%.

Зазначається, що ситуація з роботою бібліотек у населених пунктах найкраща в Чернігівській, Сумській та Миколаївській областях, де понад 75% опитаних зазначили, що ці заклади культури працюють у їхніх населених пунктах, а найгірша ситуація - у Херсонській (21%) та Харківській (48%) областях. В інших регіонах майже 60% зазначили, що бібліотеки на сьогодні працюють.

Ситуація з роботою клубів у населених пунктах найкраща в Чернігівській та Сумській областях, де понад 75% опитаних зазначили, що ці заклади культури працюють у їхніх населених пунктах, а найгірша ситуація - у Херсонській (12%) та Харківській (41%) областях. В інших регіонах близько 60% зазначили, що клуби на сьогодні працюють.

"Попри те, що більшість не підтримує закриття закладів культури в малонаселених пунктах, переважна більшість (78%) вважають, що відновлювати зруйновані заклади культури потрібно лише після закінчення війни. Відновлення таких закладів наразі підтримують лише 17%. Цікаво, що найнижчий рівень підтримки негайного відновлення закладів культури фіксується в Херсонській області", - йдеться в дослідженні.

Зокрема, у Чернігівській області лише 19% респондентів підтримують відновлення закладів культури до завершення війни, у Сумській області - 17%, у Харківській - 19%, у Дніпропетровській - 18%, у Запорізькій - 20%, в Одеській - 20%, у Миколаївській - 16% та у Херсонській - 8%.

Дослідження "Культурні практики та потреби для відновлення населення у деокупованих та прифронтових громадах" проводилося 17 листопада - 4 грудня 2023 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Вибіркова сукупність: загалом 3 200 респондентів (по 400 респондентів на кожну область) від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не більше ніж 4,9% для кожної з областей. Дослідження було реалізовано за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

Теги: #культура #рейтинг #опитування #заклади #прифронтова_зона

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