Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Російські окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уранці в понеділок.

"Покровський район. В Очеретиному поранено одну людину. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки й околиць Курахівської громади. Напередодні у Мирнограді поранені три людини, зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено дитсадок", - написав Філашкін у телеграмі.

У Костянтинівці Краматорського району, за його словами, пошкоджено два приватні будинки, газопровід і лінію електропередач. У Лиманській громаді тричі обстріляно Торське.

"Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, промислова споруда і три гаражі. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. Також під вогнем Сіверськ — без жертв", - повідомив голова обладміністрації.

За словами Філашкіна, з лінії фронту за минулу добу евакуйовано 54 мирних жителів, зокрема 11 дітей.