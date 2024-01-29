Події

09:35 29.01.2024

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

2 хв читати
Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Припинення підтримки України з боку США не може бути повністю заповнене Європою, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Європа сама не впорається, якщо підтримка США буде припинена. Ні зброєю, ні фінансово. Якби вся Європа об'єдналася, вона могла б дати достатньо підтримки Україні, але США мають вплив, і коли сигнали не дуже позитивні, вони чинять такий самий вплив на деяких європейських лідерів", - сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD, опублікованому в понеділок.

"Тому я думаю, що якщо Сполучені Штати не будуть, не дай Боже, надавати підтримку, це вплине на об'єднану Європу", - зазначив він.

Це призведе, сказав Зеленський, до нестачі зброї та фінансів в Україні. "По-друге, я думаю, що союз між Сполученими Штатами Америки та Європою буде втрачено. По-третє, сама Європа зрозуміє, що це сигнал про те, що якщо Україна не вистоїть, а Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів, що Європа залишиться на самоті", - сказав він.

"Я думаю, що "посиплеться" також санкційна політика. Тому що Сполучені Штати Америки, коли вони підтримують Україну, також впливають на санкційну політику європейських країн", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що хотів би, щоб Німеччина взяла на себе лідерство в цьому випадку. "Німеччина може зробити це, консолідувати Європейський Союз. Багато країн мають серйозні економічні відносини з Німеччиною, тому що це потужна європейська економіка. Але, все-таки, я думаю, що ця загроза дуже висока. Тому що це такий сигнал. Нехороший. Пасивність Сполучених Штатів - це неправильно", - сказав Зеленський. 

Теги: #підтримка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 27.01.2024
Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

00:06 27.01.2024
Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

23:44 26.01.2024
Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

15:37 26.01.2024
Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

00:24 26.01.2024
Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

18:58 25.01.2024
Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

23:38 24.01.2024
Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

23:30 24.01.2024
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

18:14 23.01.2024
Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейської народної партії

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейської народної партії

13:30 23.01.2024
Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Угорщини повідомив, що їде до Ужгорода

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру двом колишнім командирам "Беркута", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності

Енергетики повернули світло на знеструмлену через обстріли росіян шахту в Донецькій області

Глава МЗС Угорщини повідомив, що їде до Ужгорода

На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА, кількість піхотних атак не зменшується - Тарнавський

У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

Окупанти обстріляли агропідприємство в Херсонському районі, зруйновано ангар

Ворог наступає на Куп'янськ, проте тактичних успіхів не має - Фітьо

Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА