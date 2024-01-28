Події

12:03 28.01.2024

Пожежу на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі загасили

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У Кременчуцькому районі Полтавської області загасили пожежу, що виникла через ракетний удар російських військ у суботу ввечері, повідомив голова обласної військової адміністрації Пилип Пронін.

"Пожежу на промисловому об'єкті ліквідовано. Понад півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його даними, у ліквідації пожежі брали участь і фахівці із сусідніх областей. "Щиро дякуємо їм за допомогу", - додав Пронін.

Як повідомлялося, пожежа виникла внаслідок ворожого удару двома ракетами "Іскандер-М" по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Люди не постраждали.

 

Теги: #пожежа #полтавська_область

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