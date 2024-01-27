Події

18:47 27.01.2024

У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, дістали п’ять тіл - ОВА

1 хв читати
У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, дістали п’ять тіл - ОВА

У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, витягли тіла 5 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу ввечері.

"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку - з-під уламків будинку витягли тіла 5 осіб. Нагадаю, 15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку в Нью-Йорку - тоді троє людей дістали поранення, а п'ятеро залишилися під завалами", - написав він у Телеграм-каналі.

"Пошукова операція тривала майже два тижні - рятувальники знайшли останки тіл усіх п'ятьох загиблих", - додав Філашкін.

 

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 27.01.2024
За добу РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області, загинуло двоє людей - ОВА

За добу РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області, загинуло двоє людей - ОВА

10:22 26.01.2024
Окупанти завдали вночі удару по Мирнограду Донецької області, 6 осіб поранено - ОВА

Окупанти завдали вночі удару по Мирнограду Донецької області, 6 осіб поранено - ОВА

18:59 24.01.2024
У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

10:12 23.01.2024
На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє поранені - голова ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє поранені - голова ОВА

11:08 22.01.2024
Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

11:11 21.01.2024
Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

11:28 20.01.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

10:11 19.01.2024
Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 86 осіб, зокрема 15 дітей

Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 86 осіб, зокрема 15 дітей

10:54 18.01.2024
Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 60 осіб, зокрема дев'ятьох дітей

Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 60 осіб, зокрема дев'ятьох дітей

10:38 14.01.2024
Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

ОСТАННЄ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Харкові чути вибухи

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Перетин кордону України на виїзд за тиждень перевищив перетин на в'їзд на дев’ять тисяч

Сили оборони завдали ударів по чотирьох районах розташування сил противника

На фронті за добу було 64 зіткнення, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО ВОРОЖИЙ БПЛА В РАЙОНІ МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Війська РФ за добу завдали одного ракетного удару і 35 обстрілів із РСЗВ

Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією, один постраждалий, є руйнування - ОВА

Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА