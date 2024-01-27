У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, дістали п’ять тіл - ОВА

У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, витягли тіла 5 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу ввечері.

"Завершено розбір завалів у Нью-Йорку - з-під уламків будинку витягли тіла 5 осіб. Нагадаю, 15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку в Нью-Йорку - тоді троє людей дістали поранення, а п'ятеро залишилися під завалами", - написав він у Телеграм-каналі.

"Пошукова операція тривала майже два тижні - рятувальники знайшли останки тіл усіх п'ятьох загиблих", - додав Філашкін.