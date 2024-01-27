Авдіївка залишається основним пріоритетом для російських сил - британська розвідка

Росія продовжує наступ за кількома напрямками відповідно до своєї стратегічної мети із захоплення Донбасу, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"За оцінками, основним пріоритетом для російських сил є місто Авдіївка. Росіяни проводять тристоронню атаку, щоб оточити місто з півдня і півночі, а також ведуть бої на околицях східного кварталу самої Авдіївки. Російські сили зазнали важких втрат у живій силі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникнувши на околицю міста через службові тунелі; це метод проникнення, який вони намагаються використовувати з жовтня 2023 року.

"Українські контратаки не дають змоги російським військам просуватися далі в межах міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, найімовірніше, залишиться під контролем України найближчими тижнями", - наголошується в повідомленні.