Події

12:10 27.01.2024

У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

1 хв читати
У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У неділю, 28 січня, в Україні очікується невеликий сніг. У більшості північних, центральних та південних областей без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 28 січня в Києві було зафіксовано в 1983 і 1990 роках, вона становила 7,5° тепла, найнижчу вночі - 22,6° морозу в 1892 році.

У понеділок, 29 січня, в Україні без опадів, лише вночі в південно-східних областях і Карпатах невеликий дощ.

На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на крайньому півдні північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах до 12° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни та Закарпатті 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 26.01.2024
У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

11:43 25.01.2024
У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

13:21 22.01.2024
Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

12:34 21.01.2024
В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

13:52 20.01.2024
У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

13:51 18.01.2024
На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

12:55 17.01.2024
Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

12:43 15.01.2024
У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

13:22 14.01.2024
В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

12:52 13.01.2024
В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

Росія атакувала Україну чотирма БПЛА та "Іскандером" - Повітряні сили

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

ОСТАННЄ

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції - Міноборони

Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

МЗС України в День пам'яті жертв Голокосту закликало міжнародну спільноту приєднатися до вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів

Окупанти на Таврійському напрямку проводять по 50 бойових зіткнень щодня - Тарнавський

У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, уточнили в МЗС

Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

Українські прикордонники не пропустили футбольну команду за кордон через відсутність необхідних документів

Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА

ДРГ розстріляла двох людей у Хотинській громаді Сумської області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА