Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої угоди безпеки перейшли до прямого опрацювання проекту та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа, повідомила прес-служба глави держави.

"У ході переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проекту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа", - йдеться у заяві.

Українську переговорну групу у розмові із французькою стороною очолив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

Зазначається, що черговий раунд переговорів із Парижем щодо укладання двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки відбувся на виконання домовленостей президентів обох країн, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня.

Крім того, сторони погодили графік подальших двосторонніх переговорів найближчим часом.