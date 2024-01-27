Події

00:42 27.01.2024

Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

1 хв читати
Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої угоди безпеки перейшли до прямого опрацювання проекту та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа, повідомила прес-служба глави держави.

"У ході переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проекту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа", - йдеться у заяві.

Українську переговорну групу у розмові із французькою стороною очолив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

Зазначається, що черговий раунд переговорів із Парижем щодо укладання двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки відбувся на виконання домовленостей президентів обох країн, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня.

Крім того, сторони погодили графік подальших двосторонніх переговорів найближчим часом. 

Теги: #україна #безпека #переговори #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:20 27.01.2024
Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

00:06 27.01.2024
Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

00:03 27.01.2024
Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових

Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових

23:49 26.01.2024
Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

23:44 26.01.2024
Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

12:06 26.01.2024
Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім - КМДА

Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім - КМДА

06:21 26.01.2024
Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

06:01 26.01.2024
"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

04:21 26.01.2024
Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

01:51 26.01.2024
Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

ОСТАННЄ

У чотирьох громадах за допомогою НЕФКО побудують житло для 1800 переселенців

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Глава МЗС Литви відвідав Харків

Уряд США та USAID передали "Укренерго" два нові високовольтні автотрансформатори

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

Комісія Київради має намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки метро "Либідська"-"Деміївська"

РФ укріплює кордон з Україною прикордонниками ФСБ - ГУР МО

У Кривому Розі затримано чоловіка, який вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета - поліція

Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА