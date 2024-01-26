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16:43 26.01.2024

РФ укріплює кордон з Україною прикордонниками ФСБ - ГУР МО

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РФ укріплює кордон з Україною прикордонниками ФСБ - ГУР МО

У РФ формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, щоб посилити укріплення кордону, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Як розповіли в ГУР, у діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим і прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, ідеться про формування списків для відправлення на російсько-український кордон "на постоянку".

"Живемо одним днем, перспектив немає ні в кого", - констатував прикордонник-ефесбешник Юсібов.

 

Теги: #гур_мо

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