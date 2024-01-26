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14:53 26.01.2024

КМІС: Українці стали частіше користуватися інтернетом, 80% - онлайн щодня

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КМІС: Українці стали частіше користуватися інтернетом, 80% - онлайн щодня

Частка українців, які користуються інтернетом щодня, за рік зросла з 72% до 80%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного за підтримки UNDP і Швеції.

"Кількість українців, які щодня користуються інтернетом, протягом року зросла з 72% до 80%. Починаючи з 2021 року цей показник збільшився більш ніж на 10%", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками дослідження.

Як повідомляється, ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки (2021-2023 роки) частка останніх зменшилася на 5%.

"Це результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 2023 року на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Партнери щорічно аналізують рівень користування електронними послугами та інтернетом серед громадян", - зазначено в пресрелізі.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на територіях, які контролював уряд України станом на 23 лютого 2022 року, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Усього провели 2014 інтерв'ю.

Теги: #опитування #інтернет #кміс

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