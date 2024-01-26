ДП "Ліси України" ліквідувало цехи з переробки деревини у всій Україні

ДП "Ліси України" в січні 2024 року ліквідувало цехи з переробки деревини у всій Україні, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Ліквідація переробки – болюча тема. Значно приємніше створювати, ніж закривати. Але іноді потрібно приймати непопулярні рішення", - написав він у фейсбуці.

Гендиректор підприємства розповів, що лісгоспи раніше почали займатися переробкою, бо реалізація круглої деревини не покривала витрат. Однак після розвитку приватної деревообробки на ринку зросла конкуренція. Державні виробництва формально є прибутковими, а за фактом перебувають на дотації.

Як приклад Болоховець навів роботу цеху однієї з філій "Лісу України", що спеціалізується на заготівлі дуба та виробляє ламель паркетну дубову. Його прибуток за 10 місяців 2023 року становив 8,3 млн грн. Однак цех отримує дуб за собівартістю, що набагато менше за ринкову ціну.

"Якби ту саму круглу деревину реалізувати через відкриті торги, філія могла б заробити 24,1 млн грн. Формально рентабельність цеху 58%, насправді підприємство недоотримало 16 млн грн", - пояснив гендиректор підприємства і додав, що така ситуація практично у всіх переробних цехах, яких у "Лісів України" налічується більше сотні.

За інформацією Болоховця, цехи ДП "Ліси України" у 2023 році переробили 0,9 млн куб. м деревини, ринкова вартість якої становить 2,15 млрд грн. Реалізовано 0,4 млн куб. м. пиломатеріалів на суму 2,3 млрд грн. Різниця становила 150 млн грн, що в рази менше, ніж витрачено на виробництво (зарплати, електроенергія тощо), констатував керівник держпідприємства.

"Окрім тягаря у вигляді дотацій цехам, позбудемося ще і значної частки корупції, що також, безумовно, сприятиме збільшенню доходів ДП", - констатував Болоховець і висловив упевненість, що за результатами першого півріччя 2024 року буде видно перші позитивні результати цієї структурної зміни.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.