Події

17:21 24.01.2024

У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки

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Рятувальники закінчили роботи на місці п'ятиповерхівки в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок ворожого ракетного удару вранці 23 січня.

"Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрано 160 тонн будівельного сміття", - повідомляє ДСНС.

Загалом унаслідок російського удару по Харкову 23 січня загинули 10 осіб.

Теги: #харків #рятувальна

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