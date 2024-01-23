Події

15:52 23.01.2024

У Харкові з-під завалів будинку дістають тіло ще однієї загиблої внаслідок ранкових обстрілів - Синєгубов

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У Харкові з-під завалів будинку дістають тіло ще однієї загиблої внаслідок ранкових обстрілів - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову зросла до шести осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього унаслідок ранкових обстрілів Харкова шість людей загинули", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів, завданих по місту вранці 23 січня, п’ять людей загинули, 57 (зокрема, вісім дітей) поранено.

 

Теги: #жертви #харків

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