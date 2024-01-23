У Харкові з-під завалів будинку дістають тіло ще однієї загиблої внаслідок ранкових обстрілів - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову зросла до шести осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього унаслідок ранкових обстрілів Харкова шість людей загинули", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів, завданих по місту вранці 23 січня, п’ять людей загинули, 57 (зокрема, вісім дітей) поранено.