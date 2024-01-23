Серед поранених у Харкові шестеро дітей - поліція

Серед поранених унаслідок ракетного удару в Харкові шестеро дітей і троє поліцейських, повідомляє Національна поліція України.

"Серед поранених - шестеро дітей. Поранено трьох співробітників поліції, які здійснювали розбір завалів", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, вранці "окупанти завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах міста. За попередньою інформацією, били ракетами С-300 і Х-22".

Зруйновано цивільну інфраструктуру: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торговельного центру.

Раніше у вівторок прокуратура й обладміністрація повідомили про п'ятьох загиблих і 51 травмованого внаслідок ворожого удару.