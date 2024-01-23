На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє поранені - голова ОВА

Російські окупанти продовжили завдавати ударів по населених пунктах Донецької області, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Зранку росіяни випустили ракету по Краматорську - 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної сфери", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, в Авдіївці були зафіксовані поодинокі обстріли по центру міста і промзоні. У Мар'їнській ТГ під вогнем Красногорівка, Зоряне і Побєда.

"У Кураховому загинула 1 людина, пошкоджено 21 приватний будинок", - додав голова ОВА.

Обстріляні були також околиці Криниць Новодонецької ТГ і територія Костянтинівської ТГ. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки в Новому, під вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль, Рідкодуб і Терни.

У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Званівській громаді обстріляно Переїзне і Верхньокам'яне, у Соледарській - Роздолівка і Васюківка. У Сіверську поранено людину, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

"З лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 5 дітей", - додав він.