Події

21:14 22.01.2024

У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

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У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

У понеділок увечері в сел. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області сталася пожежа в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння у квартирі на першому поверсі будинку надійшло о 18:20.

"По прибуттю на місце події вогнеборців було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: чоловіка та двох жінок", - ідеться в повідомленні.

О 19:09 вогонь було локалізовано, о 19:30 - повністю ліквідовано. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 фахівців особового складу.

Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

 

 

Теги: #пожежа #харківська_область

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