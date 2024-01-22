У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

У Росії мало інструментів, щоб протидіяти конфіскації заморожених на Заході активів, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На сьогодні ми в повній і практично щоденній координації з усіма відомствами наших партнерів. Безумовно, іноді виникають економічні чинники, іноді виникають чинники, як, наприклад, із російськими пропагандистами, коли законодавство країн-партнерів є таким, що їм треба зважувати всі нюанси, усі можливі судові позови, як вони на це реагуватимуть, і багато інших чинників. Але ми ні на мить не зупиняємося", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що хоч би які російські наративи там виходили, санкції мають нищівну для російської економіки силу. Не завжди це відбувається досить швидко, але на перспективу це працює дуже ефективно", - зазначив Єрмак.

За його словами, питання конфіскації заморожених держактивів РФ стало на крок ближчим. "Саме тому риторика Росії, в тому числі керівництва Росії, а сьогодні я прочитав новину, що вони там збираються витребувати чи не царської Росії власність тощо. (...) Я думаю, тим самим вони відкрито визнають, що у них мало інструментів протидіяти цьому. За ними завжди видно, коли вони починають ображати, погрожувати і таке інше: значить, "хороші чоботи - треба брати",- сказав Єрмак.