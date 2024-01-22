Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув мирний житель - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області за минулу добу загинув чоловік, поранено жінку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 12:15 ворог завдав удару по с. Піщане Куп'янського району. Унаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння - попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доправили до лікарні, стан середній. Пошкоджено шість житлових будинків, магазин, будівлю підприємства", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок ворожих авіаударів по Вовчанську, завданих двома КАБами в неділю вранці, пошкоджено будинок. Постраждалих не зафіксовано.

Унаслідок бойових дій у регіоні знеструмлено 15 745 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів області. Тривають роботи з відновлення електропостачання.