Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

Російські окупанти активізували наступальні дії по всій лінії фронту в Україні, однак це призвело до підвищення їхніх втрат, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Додаткові дані українського Генерального штабу, що порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п'ятиденним періодом, підтверджують зростання кількості російських нападів. За ці п'ятиденки кількість бойових втрат Росії збільшилася на 88 відсотків, а кількість втрат російських танків збільшилася на 95 відсотків. Кількість російських жертв за той самий період також зросла на 15 відсотків", - вказується в повідомленні в соцмережі X.

Зазначається, що ці дані свідчать про стабільне зростання російської наступальної активності в Україні. Ключовим фактором, вважають аналітики, є замерзання ґрунту, що дає змогу краще пересуватися бронетехніці.