Події

14:21 21.01.2024

Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

1 хв читати
Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

Російські окупанти активізували наступальні дії по всій лінії фронту в Україні, однак це призвело до підвищення їхніх втрат, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Додаткові дані українського Генерального штабу, що порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п'ятиденним періодом, підтверджують зростання кількості російських нападів. За ці п'ятиденки кількість бойових втрат Росії збільшилася на 88 відсотків, а кількість втрат російських танків збільшилася на 95 відсотків. Кількість російських жертв за той самий період також зросла на 15 відсотків", - вказується в повідомленні в соцмережі X.

Зазначається, що ці дані свідчать про стабільне зростання російської наступальної активності в Україні. Ключовим фактором, вважають аналітики, є замерзання ґрунту, що дає змогу краще пересуватися бронетехніці. 

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 19.01.2024
Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

12:56 16.01.2024
Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

13:30 14.01.2024
Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

15:07 09.01.2024
Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

13:09 07.01.2024
"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

13:25 06.01.2024
Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

12:21 03.01.2024
Росія змінила підхід до планування дальніх ракетних ударів по території України - британська розвідка

Росія змінила підхід до планування дальніх ракетних ударів по території України - британська розвідка

13:58 30.12.2023
РФ може знадобитися від 5 до 10 років для відновлення когорти висококваліфікованих і досвідчених військових частин - британська розвідка

РФ може знадобитися від 5 до 10 років для відновлення когорти висококваліфікованих і досвідчених військових частин - британська розвідка

15:06 19.12.2023
Британська розвідка сумнівається в ефективності "Кинджала", зазначаючи, що "багато з його запусків, імовірно, не влучили в ціль"

Британська розвідка сумнівається в ефективності "Кинджала", зазначаючи, що "багато з його запусків, імовірно, не влучили в ціль"

15:32 18.12.2023
Бойовиків "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами - британська розвідка

Бойовиків "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

ОСТАННЄ

Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

На Харківщині внаслідок ворожого артобстрілу загинув мирний житель - ОВА

Просування росіян під Крохмальним тимчасове, підрозділи відійшли на підготовлені позиції - Сухопутні війська ЗСУ

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА