Правоохоронці встановили осіб, які перешкоджали роботі журналіста Ніколова

Київські правоохоронці встановили осіб, які вломилися в будинок журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Органи правопорядку столиці встановили осіб, які 15 січня в Києві вчинили протиправні дії щодо спецкореспондента одного з видань із метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків (ч. 2 ст. 171 КК України)", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що група осіб, прибувши до будинку, де проживає журналіст, вчиняли протиправні дії, фіксуючи це на власні мобільні телефони.

Як встановило слідство, до скоєння правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

За місцями проживання фігурантів проведено обшуки. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення з відповідними відеоматеріалами.

Наразі з правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Правоохоронні органи вживають заходів, спрямованих на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.

У повідомленні не зазначено ім'я журналіста, проте агентству "Інтерфакс-Україна" відомо, що йдеться про Юрія Ніколова.

Як повідомлялося, 19 січня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботи журналіста та його переслідування.