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Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

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Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вказав 640 тис. 958 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік, 884 тис. 965 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2022 рік і 986 тис. 284 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2021 рік заробітна плата віцепрем'єра становила 640 130 грн і банківські відсотки - 828 грн, а дружина задекларувала 1 245 910 грн доходів. Також він вказав у декларації 92 тис. грн на банківських рахунках і 156 тис. дол готівкою, а дружина - 13 тис. грн на банківських рахунках і 2,9 млн грн готівкою.

За 2022 рік заробітна плата віцепрем'єра становила 884 371 грн і банківські відсотки та виплати - 594 грн, а дружина задекларувала 1 019 779 грн доходів. Також він вказав у декларації 4,5 млн грн на банківських рахунках, а дружина - 97 тис. грн і 1,4 тис. дол на банківських рахунках.

За 2023 рік заробітна плата віцепрем'єра становила 969 316 грн, банківські відсотки та виплати - 1 373 грн, погашення облігацій - 12 тис. грн, виплата та подарунок у Кабміні - 3 595 грн, а дружина задекларувала 2 155 468 грн доходів. Також він вказав у декларації 1,3 млн грн на банківських рахунках, а дружина - 95 тис. грн і 2,2 тис. дол на банківських рахунках.

Згідно з декларацією Федоров володіє квартирою (74,8 кв. м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв. м) у Києві, а дружина - земельною ділянкою (20 тис. кв. м) у Запорізькій області.

Також віцепрем'єр володіє автомобілем Audi Q8 2019 року випуску, а дружина - Audi A4 2016 року випуску.

Крім того, Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO (набув права власності 2021 року), а дружина торговою маркою - COVER (набула права власності 2021 року).

Як повідомлялося, Федоров задекларував 4,4 млн грн доходів за 2018 рік, 5,5 млн грн доходів за 2019 рік, 630 тис. грн доходів за 2020 рік.

Теги: #декларація #федоров

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