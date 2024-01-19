В Україні за півтора місяця зафіксовано понад 100 випадків отруєння чадним газом, 9 летальних випадків - МОЗ

За півтора місяця (з 1 грудня до 15 січня) в Україні зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом, загинули дев'ятеро осіб, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, зокрема, у грудні зафіксовано 56 випадків отруєння чадним газом, загинули троє людей, зокрема одна дитина. У першій половині січня зареєстровано 47 випадків отруєння, шість із них летальні.

"Такі трагедії часто спричинені пожежами, спричиненими порушенням правил розташування та експлуатації печей і приладів опалення. Згідно з даними ДСНС, близько 650 випадків таких загорянь було зареєстровано лише в грудні 2023 року, що становить 20% від загальної кількості пожеж", - зазначає відомство.

МОЗ нагадує, що люди не відчувають чадний газ, але він впливає на організм навіть у низькій концентрації і може призвести до смерті.

Основні симптоми отруєння чадним газом - головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, втома і запаморочення.

Ступінь отруєння і тяжкість симптомів залежать від обсягу і часу, протягом якого людина вдихає чадний газ. Проте реакція на отруєння чадним газом також може розвиватися протягом дуже короткого періоду часу (навіть кілька хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп'яніння, можуть отримати смертельне отруєння чадним газом навіть до того, як виникають симптоми.