Події

14:11 19.01.2024

Розвідгрупа РДК напала із засідки на російську військову машину в Брянській області

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"Російський добровольчий корпус" повідомив про проведення засідки на транспорт противника в Суземському районі Брянської області РФ.

"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть пізніше", - ідеться в повідомленні РДК у телеграм-каналі.

У російських пабліках написали, що напад було скоєно на автомашину "Урал" міноборони РФ, є загиблі та поранені.

 

Теги: #нападение #урал #машина #рдк

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