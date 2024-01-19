Обмеження РФ зони діяльності А-50 свідчить про успіх проведеної Україною операції - британська розвідка

Росіяни після втрати літака А-50 MAINSTAY над Азовським морем перевели решту А-50 до роботи з російської території, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"17 січня 2024 року російські ВПС, судячи з усього, почали експлуатувати ще один А-50 MAINSTAY, але цього разу над сушею на території Росії в районі Краснодарського краю, на схід від України. Ця діяльність, досить імовірно, свідчить про зниження апетиту до ризику для повітряних суден і про спробу зберегти А-50 MAISTAY, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною", - зазначено в повідомленні у Х.

При цьому наголошується, що таке рішення російського командування свідчить про успіх української операції.

"Попри відсутність офіційної позиції Росії з приводу втрати MAINSTAY, ця діяльність, імовірно, демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти цінного повітряного об'єкта. Якщо втрата MAINSTAY сталася випадково, то навряд чи таке рішення було б потрібне", - зазначили в британському міністерстві.