ВАКС продовжив дію зобов'язань для депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив дію процесуальних зобов'язань, які покладено на підозрюваного в підкупі голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка.

"Неправомірна вигода у біткоїнах – суд продовжив дію обов'язків чинному нардепу", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, 19 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив дію процесуальних зобов'язань, покладених на чинного народного депутата.

Зокрема йдеться про зобов'язання прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом і вимогою, не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

"Обов’язки продовжено до 19.03.2024", - уточнюється в повідомленні САП.

Як повідомляє "Суспільне" на сайті в п'ятницю, суд врахував позицію захисту і під час продовження терміну зобов'язань виключив із переліку зобов'язання носіння електронного браслета та заборону на виїзд із Києва.

Як повідомлялося, ВАКС заарештував на два місяці Одарченка з альтернативою внесення застави в 15 млн грн. Після внесення суми застави на депутата було покладено низку зобов'язань.

21 листопада САП і НАБУ повідомили про підозру Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма. Нардеп хотів, щоб із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).

За версією слідства, підозрюваний надав Найєму частину хабара в розмірі 0,39 біткоїна, що еквівалентно $10 тис.