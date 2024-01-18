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23:52 18.01.2024

Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

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Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

 Перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів бесіду з віце-прем'єр-міністром і міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

"Під час нашої зустрічі ми із заступником прем'єр-міністра та міністром фінансів Канади зосередилися на використанні заморожених російських активів для підтримки України. Це морально, політично і юридично правильно. Кроки мають бути зроблені колективно і швидко країнами "Великої сімки" та ЄС", - написав він у соцмережі X.

Теги: #канада #україна #переговори

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